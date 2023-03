Holiday Park

Dunkin'-vestiging geopend in Duits Plopsa-pretpark

Donuts van het beroemde Amerikaanse donutmerk Dunkin' zijn nu ook verkrijgbaar in het Duitse pretpark Holiday Park. Het attractiepark van de Plopsa Group heeft dit weekend een eigen Dunkin'-locatie geopend. De vestiging is te vinden naast de ingang van wildwaterbaan DinoSplash.



Er worden veel verschillende soorten donuts en koffiespecialiteiten aangeboden. Ter gelegenheid van de feestelijke opening staan er paarse en oranje ballonnen bij het horecapunt; de huiskleuren van Dunkin'. Bezoekers kunnen de lekkernijen oppeuzelen op speciale Dunkin'-strandstoelen.

Holiday Park is niet het eerste Duitse pretpark waar Dunkin'-donuts geproefd kunnen worden: Movie Park Germany ging in 2020 al een samenwerking aan met de keten. In de Benelux heeft Dunkin' verkooppunten in Duinrell, Attractiepark Slagharen en Plopsaland De Panne, het vlaggenschip van de Plopsa Group.