Parc Astérix

Onride-beelden van nieuwe achtbaan Parc Astérix in making-of-serie

Parc Astérix deelt voor het eerst onride-beelden van de sensationele nieuwe achtbaan Toutatis. De 51 meter hoge multi-launch coaster gaat op zaterdag 8 april open. In de eerste aflevering van een making-of-serie op YouTube toont het Franse pretpark hoe de uitbreiding is ontworpen en gebouwd.



Kijkers krijgen te zien hoe de laatste hand wordt gelegd aan het themagebied Le Festival Toutatis, waar de lanceerachtbaan onderdeel van is. Ook komen fragmenten voorbij van testritten. Toutatis, gebouwd door de Liechtensteinse fabrikant Intamin, haalt een topsnelheid van 110 kilometer per uur. Het is de hoogste en snelste achtbaan van het land.

Tijdens de rit zijn passagiers 23 keer gewichtsloos. Ze gaan drie keer over de kop. Bijzonder is dat halverwege de baan een wissel te vinden is. Vervolgens wordt een trein vooruit, achteruit en weer vooruit gelanceerd, waarna de rest van het parcours wordt afgemaakt.