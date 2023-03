Alton Towers Resort

Engels pretpark Alton Towers kondigt tijdelijke attractie aan: Twistatron

Bezoekers van Alton Towers kunnen zich dit jaar verheugen op de nieuwe attractie Twistatron. Het bekende Engelse pretpark huurde wederom een kermisattractie in, die tijdelijk een plekje krijgt tussen de andere attracties. Dat concept werd in 2021 geïntroduceerd onder de noemer The Retro Squad.



Omdat Alton Towers behoefte heeft aan extra capaciteit, haalde men destijds drie verschillende kermisattracties binnen. Ze kregen de namen Mixtape, Roller Disco en Funk'n'Fly. Vorig jaar is Mixtape, een molen met op en neer springende gondels, vervangen door de thrillride Spinjam.

Onlangs werd afscheid genomen van de waltzer-carrousel Roller Disco. Twistatron, een attractie van het type star fighter, is de vervanger. Het gaat om een draaiend en kantelend platform met naar buiten gekeerde zitplaatsen. Twistatron verschijnt op de oude plek van de klassieke attractie Enterprise.



Transformers

Volgens het verhaal achter The Retro Squad bestelde Alton Towers in de jaren tachtig enkele nieuwe attracties: Transformers-achtige machines, afkomstig van een andere planeet. Ze hebben het park echter nu pas bereikt. Voor de komst van Twistatron werd een nieuwe video geproduceerd in jarentachtigstijl.



Alton Towers mist dit jaar een grote publiekstrekker: de iconische achtbaan Nemesis blijft dicht voor een ingrijpende renovatie, waarbij een aanzienlijk deel van de constructie wordt vervangen. Komend weekend gaat de vernieuwde darkride The Curse at Alton Manor open.