Zoo Veldhoven

Zeearend ontsnapt in Brabants dierenpark: 'Ik keek heel raar op'

In het Brabantse dierenpark Zoo Veldhoven is donderdag een Stellers zeearend ontsnapt. De roofvogel wist een gat in het gaas van haar vogelkooi te maken, vertelt eigenaar Richard Loomans aan Omroep Brabant. Zo kon het dier te ontkomen. De arend bevindt zich nog wel in de dierentuin.



"Ik keek heel raar op toen ze voorbij vloog", aldus Loomans. "Op één of andere manier heeft ze een gat gemaakt in de volière." De eigenaar snapt niet hoe dat kan. "Dat nylon gaas kan normaal gesproken helemaal niet stuk."

Het dier woont al zes jaar in Zoo Veldhoven. Loomans denkt niet dat de zeearend in het wild kan overleven. "Daarom zijn we erop gebrand de arend terug te vinden." De lokale dierenambulance werd gewaarschuwd, maar uiteindelijk werd de vogel aangetroffen in het park zelf.



Lokken

Men gaat proberen om de arend te lokken met vis. Dat is voorlopig vrij lastig, omdat het dier net vóór de ontsnapping gevoerd was. Het de bedoeling om haar uiteindelijk met behulp van een net te vangen.