Budapest Zoo & Botanical Garden

Renovatie van honderd jaar oude achtbaan uitgesteld: geen budget

De renovatie van een honderd jaar oude achtbaan gaat voorlopig niet door. Een klassieke houten rollercoaster in de Hongaarse dierentuin Budapest Zoo staat sinds eind 2015 stil. Het was de bedoeling om de attractie op te knappen en enkele jaren later te heropenen, maar anno 2023 is dat nog steeds niet gebeurd.



Hullámvasút, zoals de 17 meter hoge en 980 meter lange achtbaan heet, werd gebouwd in 1922. De coaster is sinds 1926 in gebruik. Daarmee is het één van de oudste nog bestaande achtbanen in Europa. Om die reden heeft de attractie een beschermde monumentale status gekregen.

Bijzonder aan Hullámvasút is dat treinen handmatig worden afgeremd door een personeelslid. Diegene bevindt zich tijdens de rit in één van de karretjes. De historische achtbaan was oorspronkelijk onderdeel van pretpark Vidámpark. Toen de bestemming eind 2013 sloot vanwege financiële problemen, werd de coaster overgenomen door het aangrenzende dierenpark Budapest Zoo.



Vastbesloten

De dierentuin in Boedapest wil Hullámvasút behouden, maar op dit moment is geen geld voor de noodzakelijke renovatie. Toch is het definitieve einde van de nostalgische trekpleister volgens het management nog niet in zicht: men is vastbesloten om de achtbaan ooit weer in gebruik te nemen.



"Hullámvasút is één van de laatste rollercoaster ter wereld in zijn soort en daar zijn we ontzettend trots op", laat een woordvoerder van Budapest Zoo weten aan fansite Themeparkfreaks. "Helaas is de achtbaan momenteel gesloten, maar we zijn van plan om de attractie te heropenen zodra we budget hebben voor een renovatie." Daarvoor is op dit moment nog geen termijn bekend.