Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuw voorjaarsevenement met nieuwe show in Attractiepark Slagharen

In Attractiepark Slagharen vindt komend voorjaar een nieuw lentefestival plaats. Het pretpark in Overijssel organiseert een evenement met de naam Spring. Vanaf de start van het aankomende seizoen, op zaterdag 1 april, staat Slagharen in het teken van bloemen, planten en lentedecoraties.



Ook is in de Music Hall een nieuwe parkshow te zien met mascottes Randy en Rosie. Daarin doet wasbeer Rosie mee aan een bloemenwedstrijd, maar haar deelname wordt gesaboteerd door boevenbende Red Bandits. De productie van de vaste entertainmentpartner Aniba kreeg de titel Uit Je Bol met Randy en Rosie.

Na de voorstelling kunnen bezoekers de bloementuin van Rosie bewonderen, tegenover lanceerachtbaan Gold Rush. Het logo van Spring bestaat uit bloemetjes, een vogel en een cactus in een pot.



Circusshow

Slagharen bestaat dit jaar zestig jaar. Dat wordt op zaterdag 27 mei gevierd met een speciale avondopenstelling. Details daarover volgen later. In het hoogseizoen kunnen bezoekers dagelijks kijken naar een parade. Ook is dan wederom een circusshow te zien in het American Circus Theater.