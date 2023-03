Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen maakt openingsdatum Red Bandits Adventure bekend

Attractiepark Slagharen legt de laatste hand aan Red Bandits Adventure. De vernieuwde attractie is over ongeveer vijf weken toegankelijk. Het Overijsselse pretpark heeft de oude bootjesdarkride Wild West Adventure de afgelopen maanden opgeknapt. Op zaterdag 22 april vindt de heropening plaats.



Dat heeft Slagharen zojuist bekendgemaakt. In samenwerking met het Amsterdamse ontwerpbureau Leisure Expert Group is een nieuwe opzet bedacht, waarbij bezoekers worden geconfronteerd met tests die de Red Bandits hebben klaargezet. Wie erin slaagt om zonder kleerscheuren de eindstreep te halen, mag zich een lid van de boevenbende noemen.

"In deze nieuwe beleving is niet alleen veel te zien, maar ook te horen", meldt het park. "Slagharen heeft de componisten en sound designers van het gerenommeerde IMAscore aan boord gehaald." Tijdens de tocht zal muziek te horen zijn die speciaal voor de attractie is ontwikkeld.



Koepel

Naast het interieur werd ook het exterieur - een grote koepel - opgeknapt. Slagharen is momenteel nog gesloten voor publiek. Het vakantiepark opent weer op vrijdag 31 maart, het attractiepark volgt een dag later.