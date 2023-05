Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Zestig jaar Slagharen: groot festival met optredens en vuurwerk op 27 mei

Attractiepark Slagharen viert een groot jubileumfeest op zaterdag 27 mei. Het Overijsselse pretpark ging zestig jaar geleden open, tijdens het pink­ster­week­end van 1963. Om die mijlpaal kracht bij te zetten, staat Pinksteren 2023 in het teken van bijzondere activiteiten en optredens. Het park blijft voor de gelegenheid open tot 22.00 uur.



Onder de noemer Slagharen Festival wordt van 10.00 tot 22.00 uur gezorgd voor extra entertainment. Om 10.00 uur staat een feestelijke openingsceremonie op het programma met Slagharen-directeur Dave Storm, burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg en Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel.

Op het Fonteinplein bij de hoofdingang wordt een groot podium neergezet. Daar presenteert goochelaar Hans Kazan een spelshow waarbij toeschouwers prijzen kunnen winnen. Hij wordt afgewisseld door internetfenomenen Steven en Jamie Kazan. Ook zangeres Diede van den Heuvel, bekend van het tv-programma K2 Zoekt K3, is van de partij.



Parade

Het middagprogramma wordt afgesloten met een parade. 's Avonds zijn er optredens van een dj en de Nederlandse coverband BTMS. Een handjevol attracties blijft tot 22.00 uur geopend. De feestdag eindigt met een muzikaal vuurwerkspektakel.



Abonnementhouders, dagbezoekers en verblijfsgasten zijn de hele dag welkom. Dagkaarten kosten online momenteel 23,50 euro per stuk. Er zijn ook speciale avondtickets in het leven geroepen, die vanaf 16.00 uur geldig zijn. Daarvoor moet 14,95 euro afgerekend worden.