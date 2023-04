Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen opent nieuw kiprestaurant Wild Wings: House of Chicken

In Attractiepark Slagharen is voortaan een speciaal kiprestaurant te vinden. Horecagelegenheid Crazy Horse Saloon werd de afgelopen maanden omgebouwd tot Wild Wings: House of Chicken. Het assortiment bestaat uit verschillende kipgerechten: kipvleugels, kipvingers en kipburgers.



Van de kipburger bestaat ook een vegetarische variant. De producten zijn zowel los als in een menu verkrijgbaar, met friet en een drankje. Op de kaart staan verder bolletjes schepijs met slagroom, muffins en appelgebak.

Wild Wings bevindt zich pal naast de ingang van de vernieuwde bootjesdarkride Red Bandits Adventure. Het twee verdiepingen tellende interieur kreeg een nieuw uiterlijk. Aan de muren hangen nu afbeeldingen van kippen en grappig bedoelde woordspelingen. Waarschijnlijk wordt de buitenkant op een later moment opgeknapt.



Duinrell

Eerder kondigde Slagharen aan dat het Amerikaanse kiphuis op vrijdag 7 april open zou gaan, maar die datum werd niet gehaald. Veel pretparkfans zullen bij het horen van de term Wild Wings overigens aan iets anders denken: in Duinrell staat sinds 2016 een vliegtuigmolen met dezelfde naam.