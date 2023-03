Duinrell

Duinrell verrast kinderen met onverwachte heropening Mad Mill

Eén van de heftigste attracties in Duinrell is eindelijk weer operationeel. In het voorjaar van 2022 werd thrillride Mad Mill deels afgebroken voor een noodreparatie. Na ruim negen maanden heeft het Wassenaarse pretpark goed nieuws: de frisbee-attractie draait weer.



Afgelopen week vond de keuring door keuringsinstantie TÜV plaats. "De Mad Mill is weer terug in Duinrell", vertelt een woordvoerster. "Om dat te vieren hebben we gisteren de twee jongens Sam en Casper verrast tijdens hun verjaardagsfeestje in het Tikibad."

De knullen vierden woensdag toevallig een kinderfeestje in het glijbaanparadijs. "We zochten bezoekers die de Mad Mill als eerste wilden uitproberen, dus we hebben deze jongens benaderd." Uiteindelijk hebben zij de Mad Mill samen met hun vriendjes bedwongen.



Levertijd

Vanaf aanstaande zaterdag is de frisbee weer voor alle bezoekers toegankelijk. De attractie was langdurig buiten gebruik omdat enkele onderdelen vervangen moesten worden. "De levertijd was erg lang, waardoor het onderhoud helaas langer duurde dan we vooraf hadden gehoopt. Maar we zijn ontzettend blij dat de Mad Mill opnieuw draait, op tijd voor de start van ons zomerseizoen."



Een andere grote attractie, de Waterspin, is vorig voorjaar ook ontmanteld voor groot onderhoud. Inmiddels wordt de top spin weer opgebouwd. Duinrell verwacht dat de schommelende bank in mei in gebruik genomen kan worden.