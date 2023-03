Efteling

Nieuwe Efteling-specialiteit in Coca-Cola-automaten: Wonder Mix

De Efteling promoot dit voorjaar een nieuwe frisdranksmaak. Wie gebruikmaakt van de Coca-Cola Freestyle-automaten in het attractiepark, kan sinds kort kiezen voor Wonder Mix. Dat is een brouwsel bestaand uit "Coca-Cola Zero Raspberry met een vanille twist", zo meldt de Efteling.



Het Coca-Cola Freestyle-concept werd in juni 2022 geïntroduceerd onder de noemer D'n Dorstlesser. Sindsdien kunnen bezoekers een plastic beker aanschaffen die ze meerdere keren kunnen gebruiken bij de frisdrankautomaten. Het is mogelijk om allerlei smaken met elkaar te combineren.

Ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum van de Efteling werd vorig jaar de optie Slinger Slurp gelanceerd: een samenvoeging van Coca-Cola Zero Vanilla en Fanta Zero Cherry. Wonder Mix kwam daarvoor in de plaats.



Bijbetalen

De Freestyle-automaten bevinden zich bij Het Witte Paard in Marerijk, Frau Boltes K├╝che in Anderrijk en De Hongerige Machinist in Ruigrijk. Een beker, voorzien van een chip, kan in eerste instantie twee keer gevuld worden. Daarna moeten bezoekers bijbetalen voor extra tapbeurten.