Efteling heeft na geurspray nu ook geurstokjes met attractiegeuren

Efteling-fans kunnen de geur van bekende attracties op een nieuwe manier in huis halen. Afgelopen zomer herintroduceerde de Efteling al flesjes met huisparfum, om kamers laten ruiken naar Droomvlucht, Fata Morgana of Symbolica. Naast die geursprays zijn er sinds kort ook geurstokjes, in dezelfde stijl.



Daarbij wordt de geur verspreid met behulp van bijgeleverde houten stokjes, die het aroma in het potje opnemen en geleidelijk verstuiven. Hoe meer stokjes er gebruikt worden, hoe krachtiger de geur aanwezig is en hoe langer de geur blijft hangen. Eén potje kost 20 euro.

Op de doosjes staan de openingsjaren van de attracties: 1986 in het geval van Fata Morgana, 1993 voor Droomvlucht en 2017 bij Symbolica. De huisaroma's zijn sinds deze maand verkrijgbaar bij meerdere souvenirwinkels in het park. Omdat de stokjes zelf niet in de verpakking passen, worden die apart uitgereikt bij de kassa.