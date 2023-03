Efteling

Efteling-directeur verdedigt gigantisch aantal onderhoudsprojecten: 'Het moet'

De Efteling maakt een inhaalslag op het gebied van onderhoud. Na twee magere coronajaren, waarin de meeste opknapbeurten zijn geschrapt om geld te besparen, wordt op heel veel plekken in het attractiepark geklust. Efteling-directeur Fons Jurgens geeft dat de situatie niet ideaal is, maar hij staat wel achter het beleid.



Bouwhekken bepalen momenteel voor een groot deel het straatbeeld in de Efteling. Het aantal onderhoudsprojecten loopt de spuigaten uit: afgelopen week stonden er bijvoorbeeld schuttingen bij De Vliegende Hollander, De Oude Tufferbaan in Ruigrijk, restaurant Kashba en souvenirwinkel Jokies Wereld in Reizenrijk en pannenkoekenrestaurant Polles Keuken in Fantasierijk.

De Speelweide, waar de afgelopen maanden de Warme Winter Weide te vinden was, wordt klaargemaakt voor het zomerseizoen. In Marerijk vinden werkzaamheden plaats bij de Kleine Zweefmolen en het poppentheater op het Anton Pieckplein, het Carrouselpaleis, toiletgebouw 't Gemack en het Herautenplein in het Sprookjesbos.



Kabouterdorp

Op het plein bij Fata Morgana wordt gewerkt bij de toiletten en horecapunt Oase. Bovendien realiseert de Efteling twee volledig nieuwe projecten: achter enorme groene schuttingen verrijzen het Efteling Grand Hotel en griezelattractie Danse Macabre. Komende week blijft Max & Moritz dicht. En over een tijdje komt het Kabouterdorp in het Sprookjesbos aan de beurt.



Een inhaalrace dus. "En dat zie je", geeft directeur Jurgens toe in gesprek met het Brabants Dagblad. Maar, zo vindt hij: dan heb je straks ook wat. "Stilstand is achteruitgang." Bovendien is er eindelijk weer geld voor. "Na twee jaar mindere jaren is 2022 financieel weer een positief jaar geweest."



Veel tegelijk

Maar is het niet té veel? "Het is veel tegelijk en dat merken de bezoekers wel, maar het moet." Jurgens geeft aan dat de Winter Efteling om die reden langer duurde, namelijk tot begin maart. "Er is tijdens de winter meer entertainment en meer aankleding." De directeur hoopt dat de Efteling daarmee wat compensatie bood "voor al die bouwhekken".



Een deel van de schuttingen zal in ieder geval tot in 2024 blijven staan, als het hotel en Danse Macabre opengaan. Daarna wil de Efteling gaan uitbreiden buiten de parkgrenzen. Maar ook in de jaren die volgen, zullen we van tijd tot tijd nog wel bouwhekken aantreffen, zo waarschuwt Jurgens. "Onderhoud in het park zelf zal altijd nodig blijven."