Disneyland Paris

Grote baas Walt Disney Company inspecteert Disneyland Paris tijdens werkbezoek

Disneyland Paris ontvangt deze week hoog bezoek. Bob Iger, de grote baas van het Amerikaanse moederbedrijf The Walt Disney Company, is momenteel op werkbezoek in het Europese Disney-resort. Hij laat zich informeren over de stand van zaken, inspecteert verschillende nieuwigheden en praat met regionale managers.



Foto's van fansite DLP Report laten zien hoe Iger vanochtend werd rondgeleid door het Walt Disney Studios Park, dat vandaag precies 21 jaar bestaat. Daar bekeek de algemeen directeur onder andere het vorig jaar geopende Marvel-gebied Avengers Campus. In het Disneyland Park stond onder meer voorstelling Dream and Shine Brighter op de planning.

De Disney-topman wordt vergezeld door zijn Amerikaanse collega Josh D'Amaro, verantwoordelijk voor de themaparkentak van Disney. Ook Disneyland Paris-directrice Natacha Rafalski en entertainmentdirecteur David Duffy zijn aanwezig. Iger zal in Parijs vanzelfsprekend overleggen over de toekomst van het resort. Hij is degene die knopen doorhakt over belangrijke investeringen.



Pensioen

Bob Iger was vijftien jaar lang algemeen directeur van The Walt Disney Company, tot hij begin 2020 met pensioen ging. Hij werd opgevolgd door Bob Chapek, maar dat bleek geen succes. Chapek deed het zo slecht dat hij in november 2022 op straat is gezet door de raad van bestuur van Disney. Vervolgens vroeg men Iger om nog even terug te keren en orde op zaken te stellen.