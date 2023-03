Attractiepark de Waarbeek

Oudste achtbaan van de Benelux gaat vanaf 1 april achteruit, beweert de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek komt met opvallend nieuws over de klassieke Rodelbaan uit 1930. De oudste achtbaan van de Benelux gaat vanaf zaterdag 1 april vooruit én achteruit, zo beweert de directeur van het Twentse pretpark in een video op social media. Die datum is uiteraard niet voor niets gekozen.



"Wij dachten: hoe kunnen we de Rodelbaan nóg specialer maken?", zegt directeur Kevin Moespot in het komische filmpje. Eén van zijn kinderen kwam vervolgens met het idee om het wagentje achterstevoren op de baan te zetten. Maar kan dat wel? "Bij de Waarbeek is alles mogelijk."

Ook het hoofd van de technische dienst komt in beeld. Hij geeft toe dat het een uitdaging zal worden om het karretje dagelijks om 13.00 uur om te draaien. "Maar het gaat toch wel lukken denk ik." Het park noemt het een "spannende vernieuwing". Achtbaanfans moeten echter niet te vroeg juichen: vanzelfsprekend is sprake van een 1 aprilgrap.