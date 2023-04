Efteling

Efteling-restaurant 't Poffertje krijgt na 25 jaar een nieuw uiterlijk

De Efteling vernieuwt het nostalgische restaurant 't Poffertje, dat sinds 1992 in het attractiepark te vinden is. Het huidige uiterlijk van de voorgevel werd in 1998 geïntroduceerd, naar een ontwerp van Ton van de Ven. Tijdens een onderhoudsbeurt, die bijna zeven weken duurt, krijgt de eetgelegenheid een nieuwe façade.



't Poffertje blijft van maandag 17 april tot begin juni gesloten. De gevel van het restaurant is al een tijdje in slechte staat. Daar gaat de Efteling nu wat aan doen. "De nieuwe voorgevel krijgt bekleding in originele kleurstelling en bovenop prijkt straks een nieuw boeiboord met bijpassende tekening van Anton Pieck", laat het park weten.

Op een vrijgegeven ontwerp is niet de naam van de horecalocatie zichtbaar, maar de algemene term 'Poffertjes'. De renovatie wordt ook aangegrepen om een nieuwe balie te realiseren. "Binnen wordt alles goed schoongemaakt, komt er een nieuwe vloerafwerking en wordt alles opnieuw geschilderd", meldt de Efteling.



Terras

Een andere verandering vindt in de keuken plaats: poffertjes worden voortaan gasloos gebakken. Men installeert een elektrische poffertjesplaat, die bovendien zorgt voor een hogere capaciteit. Tot slot wordt het bijbehorende terras opgeknapt.



In parkdeel Marerijk, waar 't Poffertje ligt, vinden momenteel opvallend veel werkzaamheden plaats. Zo wordt het Anton Pieckplein vernieuwd en is de voorgevel van het Carrouselpaleis ontmanteld voor een restauratie. In het Sprookjesbos zijn het Herautenplein en het Kabouterdorp deels afgesloten.