Efteling

Efteling zet horecapunt bij Fata Morgana in de steigers

De Efteling voert momenteel groot onderhoud uit bij de Oase, de horecalocatie bij Fata Morgana. Het oosterse gebouwtje staat sinds kort in de steigers, deels ingepakt met zeil en gaas. Er vindt schilderwerk plaats en de apparatuur wordt deels vernieuwd. Ook is er aandacht voor het terras ernaast.



Daar wordt de bestrating volledig vervangen. Op het plein bij Fata Morgana zijn dranghekken en bouwschuttingen geplaatst. Verder werkt men aan de ondergrondse infrastructuur. Tussen de Oase en Bäckerei Krümel, de bakkerij bij Max & Moritz, is het straatwerk verwijderd.

Er wordt gegraven en er steken kabels uit de grond. Tegelijkertijd pakt de Efteling de toiletten bij Fata Morgana aan. Bezoekers kunnen voorlopig gebruikmaken van de wc's in het naastgelegen Fata Morgana Paleis, een evenementenzaal.



Turkse pizza's

De opknapbeurt op het plein begon eind februari en duurt tot eind maart, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Bij de Oase zijn normaal gesproken Turkse pizza's en broodjes döner verkrijgbaar. Op dit moment is het horecapunt gesloten.