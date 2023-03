Blackpool Pleasure Beach

Legendarische waterattractie in Engeland gaat na ruim drie jaar weer open

Eén van de meest legendarische waterattracties in Europa gaat binnenkort eindelijk weer open. Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach sloot de overdekte waterbaan Valhalla eind 2019 voor een grote renovatie. Die had in 2021 afgerond moeten worden. Het project liep echter twee jaar vertraging op.



Nu is de heropening alsnog in zicht. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 18 maart. In april wordt de attractie weer in gebruik genomen, hetzij in eerste instantie voor een testfase. Blackpool noemt Valhalla "de meest geliefde attractie van het park", "de natste attractie in het Verenigd Koninkrijk" en "'s werelds beste darkride".

De opknapbeurt kostte 4 miljoen pond, zo'n 4,6 miljoen euro. Naast een technische revisie was er veel aandacht voor de speciale effecten. Bezoekers worden geconfronteerd met vuur, ijs en heel veel water. "Ons team heeft enkele verrassingen in petto", laat het park weten. "De attractie uit 2000 is up-to-date gebracht."



Viking

Het achtergrondverhaal gaat over een epische boottocht naar Walhalla, een speciale hemel uit de Noordse mythologie, onder leiding van een Viking met de naam Ivàr. Projectleider en creatief directeur Adam Slevin bedankt fans voor hun geduld. "Valhalla beleeft een welverdiende wedergeboorte, met nieuwe elementen", vult directrice Amanda Thompson aan.



Er was ook aandacht voor duurzaamheid: de effecten zijn milieuvriendelijker dan voorheen. "Zonder afbreuk te doen aan het gevoel van avontuur waar de attractie al vele jaren om bekend staat", aldus Thompson. Vanwege alle vertragingen omschreef de directrice het renovatieproject eerder als "een enorm drama dat niet mijn verantwoordelijkheid is".