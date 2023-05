Nieuws

Nieuwe attractie rond chocolade in Brabant: The Chocolate Factory

In Noord-Brabant wordt gewerkt aan een nieuwe beleving die volledig draait om chocolade. Bezoekers van The Chocolate Factory in Veghel moeten vanaf het najaar van 2024 ondergedompeld worden in de wereld van chocolade, met interactieve elementen en attracties. De locatie: een voormalige veevoederfabriek, gesloten in 1972.



De afgelopen decennia stond het industriële bouwwerk er verlaten bij. Nu wordt er weer wat met het bijzondere pand gedaan. Het gaat om een initiatief van Henk Maas, gespecialiseerd in zogeheten leerfabrieken. Hij wil recreatie combineren met leerwerkplaatsen waarmee leerlingen ervaring kunnen opdoen in een levensechte werksituatie.

Een bezoek aan het tien etages tellende complex moet ongeveer drieënhalf uur duren. Het attractieaanbod van The Chocolate Factory zal onder meer bestaan uit een grote interactieve maquette, een variant op een flying theater en een smaaklaboratorium. Het publiek kan op die manier ervaren hoe het is om zelf een chocoladefabriek te bedienen.



Corpus

Techniek speelt een belangrijke rol: er worden moderne machines en robots getoond die chocolade maken. Ook realiseert men een winkel en een horecapunt. De bedenkers hebben inspiratie opgedaan bij Corpus, een attractie over het menselijk lichaam in het Zuid-Hollandse Oegstgeest.



Op termijn moet er zo'n 15 miljoen euro geïnvesteerd worden in The Chocolate Factory. Voor de financiering is een beroep gedaan op de provincie Noord-Brabant, aangevuld met een subsidie van 2,4 miljoen euro afkomstig uit een coronafonds van de Europese Unie. Ook bedrijven en het onderwijs steken geld in het project.







Pakje hagelslag

Het doel is om te starten met 60.000 reguliere bezoekers per jaar, aangevuld met 7500 leerlingen. Binnen vijf jaar moeten dat 80.000 bezoekers en 15.000 leerlingen zijn. De toegangsprijs gaat naar verwachting 15 euro bedragen. Voor dat bedrag mogen gasten ook een zelfgemaakt pakje hagelslag mee naar huis nemen.



"Met deze unieke combinatie van attractie, showcase voor het bedrijfsleven en leerfabriek krijgt voedselhoofdstad Veghel er een spannende en innovatieve partij bij", schrijven de initiatiefnemers. "En dat op een plek in Noordoost-Brabant waar het al decennia om samenwerking, techniek en voeding draait. Oude, stilstaande machines komen aan de Noordkade weer in beweging en worden aangesloten op hypermoderne robots met de techniek van nu."



Efteling

The Chocolate Factory wordt gesteund door meerdere prominente personen uit het bedrijfsleven. Er is een comité van aanbeveling samengesteld met onder andere voormalig Philips-directeur Hans de Jong, Siemens-directeur Dirk De Bilde, Efteling-directielid Koen Sanders en Michiel Buchel, oud-directeur van Nemo Science Museum in Amsterdam.



De overdekte chocoladebeleving gaat gefaseerd open. Op 1 september 2024 moet de eerste fase af zijn, de tweede fase staat op de planning voor 1 april 2025. Vervolgens zou op 1 september 2026 fase drie kunnen volgen. Voor de projectleiding is de firma ParkProfs ingeschakeld. Eerder stond de opening gepland voor eind 2022. Dat werd niet gehaald.