Movie Park Germany serveert frisdrank voortaan in herbruikbare bekers

Frisdrank wordt in Movie Park Germany voortaan geserveerd in herbruikbare bekers. Daarvoor betalen bezoekers van het Duitse pretpark 1 euro extra. Ze kunnen ervoor kiezen om de beker weer in te leveren en het geld terug te krijgen, maar het is ook mogelijk om het item mee naar huis te nemen.



Dan functioneert de beker als een aandenken aan een dagje uit. Op de blauwe souvenirs staat de tekst "Welcome to Hollywood in Germany!" met de mascotte van Movie Park, de pratende filmklapper S.A.M. De bovenzijde is vormgegeven als een filmrol.

"Op cateringgebied blijft Movie Park Germany zich richten op nog meer duurzaamheid", laat het park weten. Om die reden behoren kartonnen wegwerpbekers nu tot het verleden. Een vergelijkbaar systeem wordt ook gehanteerd door parken als Disneyland Paris, Walibi Belgium en Europa-Park.