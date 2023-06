Movie Park Germany

Illusionist Christian Farla terug in Movie Park voor Sherlock Holmes-show

De Nederlandse illusionist Christian Farla keert terug naar Movie Park Germany. Vorig jaar stond de artiest bijna twee maanden achter elkaar op het podium in het Duitse pretpark. Komende zomer krijgt zijn illusieshow een vervolg, onder de noemer Sherlock Holmes - A Game of Mystery: Chapter Two.

De vernieuwde voorstelling is vanaf donderdag 22 juni acht weken te zien in het grote theater Studio 7. Farla vertolkt wederom de rol van de wereldberoemde detective Sherlock Holes. Ook zijn assistentes, de Showgirls of Magic, zijn wederom van de partij.

Het verhaal gaat verder waar de vorige productie ophield. Holmes' aartsrivaal Moriarty is vorig seizoen door de detective achter tralies gezet. Sindsdien heeft hij een kwaadaardig plan gesmeed om de stad Londen te vernietigen. Holmes krijgt ook te maken met een nieuwe speler: Irene Adler.



Een test

In het verleden werd het theater gebruikt voor shows rond bijvoorbeeld vampierjager Van Helsing en superheldenreeks X-Men. Daarna stond Studio 7 jarenlang leeg. Movie Park gaf in 2022 aan dat de komst van de Holmes-show een test zou zijn, om te bekijken of er animo voor was. Kennelijk was het initiatief een succes.