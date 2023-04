Movie Park Germany

Nieuwe mascotte Movie Park Germany laat zich zien: filmklapper S.A.M.

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen sinds deze week de mascotte S.A.M. ontmoeten: een vrolijke filmklapper. Hij werd in 2021 geïntroduceerd als het hoofdpersonage van de achtbaan Movie Park Studio Tour. De afgelopen jaren kreeg het figuurtje een steeds prominentere rol in het Duitse pretpark. Nu zijn er ook meet-and-greets.



S.A.M. werd uitgevoerd als een levensgrote looppop. Normaal gesproken heeft de filmklapper geen benen, maar speciaal voor het mascottepak kwamen en zwarte benen met daaronder rode schoenen en opvallende witte Movie Park-sokken.

"Gedurende de hele dag zal S.A.M. verschillende keren zijn opwachting maken in het gebied van de Movie Park Studio Tour, de nieuwe stuntshow Operation Red Carpet en op Hollywood Boulevard, om met bezoekers op de foto te gaan", laat het attractiepark weten.



Marilyn Monroe

De afkorting S.A.M. staat voor Self Driving Automotive Motion System. Die term slaat op het transportsysteem van de Studio Tour-attractie. "S.A.M. zal ook in toekomstige projecten een centrale rol blijven spelen, naast Hollywood-lookalikes als Marilyn Monroe", meldt Movie Park.