Plopsaland De Panne

Plopsaland neemt maatregelen om vastlopen Ride to Happiness te voorkomen

Plopsaland De Panne voert een aanpassing door bij de spectaculaire lanceerachtbaan The Ride to Happiness. In februari vorig jaar kwam de spinning coaster stil te staan op het hoogste punt. Een modificatie aan de baan moet dergelijke situaties in de toekomst voorkomen.



Bij het incident, nu ruim een jaar geleden, zaten negen personen urenlang vast. Ze werden bevrijd met behulp van een gigantische hijskraan. Het duurde meer dan zes uur voordat iedereen met beide benen op de grond stond. Vanzelfsprekend wil Plopsaland zoiets niet nog een keer meemaken.

Na het voorval is de attractie grondig geïnspecteerd door medewerkers van Plopsaland en de Duitse fabrikant Mack Rides. Een week later kon de achtbaan heropend worden, hetzij met één trein. De trein die destijds vastliep, werd in mei 2022 weer in gebruik genomen. Nu volgt er dus alsnog een aanpassing aan de baan zelf.



Wielen installeren

"We gaan wielen installeren op de plaats waar de achtbaantrein toen vast kwam te staan", vertelt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings. "Mocht zoiets nog een keer gebeuren, dan kan de trein eigenlijk gewoon mechanisch terug naar beneden gebracht worden." Een lastige reddingsoperatie is dan niet noodzakelijk.



Plopsaland is in maart alleen geopend op woensdagen, zaterdagen en zondagen. Vanwege de werkzaamheden was The Ride to Happiness deze week gesloten. Komend weekend zal de rollercoaster wel weer operationeel zijn. Op woensdag 22 maart kunnen bezoekers geen ritje maken.