75 kilometer per uur in drie seconden: Zweeds pretpark opent lanceerachtbaan

Een Zweeds pretpark opent dit weekend een nieuwe lanceerachtbaan van Nederlandse makelij. Attractiepark Furuvik bestelde bij de Limburgse fabrikant Vekoma een family launch coaster. In drie seconden tijd bereikt een trein de topsnelheid van 75 kilometer per uur. De toevoeging wordt Lightning genoemd.

Een ritje bestaat uit een lancering en een bochtig parcours zonder inversies. Eenmaal terug in het station wordt de twintig zitplaatsen tellende trein voor de tweede keer gelanceerd. De baan is 430 meter lang, maar in totaal leggen passagiers per rit dus 860 meter af.

"Het is ontzettend spannend en ik ben ervan overtuigd dat jong en oud er gek op zullen zijn", zegt directrice Sandra Wilke. Lightning is 16,5 meter hoog. Er geldt een minimumlengte van 100 centimeter voor kinderen die begeleid worden door een volwassene. Wie alleen instapt, moet minimaal 120 centimeter lang zijn.



Fireball

Naast Lightning heeft Furuvik nog twee andere achtbanen: family boomerang coaster Fireball uit 2017 en kinderachtbaan Draken uit 2020. De nieuwe coaster vervangt de klassieke baan Rocket, die in 2021 is weggehaald.