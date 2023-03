Plopsaland De Panne

Nieuw record voor Plopsaland De Panne: 1,4 miljoen bezoekers in 2022

Plopsaland De Panne heeft in 2022 een bezoekersrecord gebroken. Het Vlaamse attractiepark werd het afgelopen jaar 1,4 miljoen keer bezocht. Dat heeft de directie van de Plopsa Group bekendgemaakt in een jaarboek, verspreid aan relaties en journalisten. Plopsaland mag zich vandaag de dag het best bezochte pretpark van België noemen.



"Mede dankzij de verdere uitbreiding van het aantal openingsdagen vestigde het park een nieuw record", luidt de verklaring. Plopsaland is tegenwoordig het hele jaar door geopend, als eerste grote pretpark van België.

Ook het aangrenzende waterpark Plopsaqua De Panne kreeg een recordaantal gasten over de vloer. Het zwembad verwelkomde voor het eerst meer dan 300.000 bezoekers. In totaal was het resort aan de Vlaamse kust dus goed voor zo'n 1,7 miljoen gasten.



Tumultueuze start

2022 was sowieso een goed seizoen voor de Plopsa Group. Hoewel het jaar op sommige plekken begon met een sluiting vanwege de coronacrisis, wisten alle attractieparken en zwembaden samen voor het eerst meer dan vier miljoen gasten te lokken. "Een tumultueuze start van 2022 bleek gelukkig niet de voorbode te zijn van de rest van het jaar", zegt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof erover.



Wel vormden de energiecrisis en de inflatie een extra uitdaging. Die zaken "vergden andermaal een minutieus plan om de kosten onder controle te houden en het businessplan te realiseren", aldus Van den Kerkhof. "Ondanks deze uitdagende tijden vonden onze bezoekers opnieuw massaal de weg naar onze pretparken, waterparken en overnachtingsmogelijkheden."



Nederland

De Plopsa Group bezit parken in België, Nederland, Duitsland en Polen. Dat zijn Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Plopsa Coo, Plopsaqua Hannuit-Landen, Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park, Majaland Kownaty en Majaland Warsaw. Bij Plopsaland De Panne horen ook Plopsaqua De Panne, het Plopsa Hotel, Plopsa Village en het Proximus Theater.