PortAventura World

Dromerige reclamecampagne PortAventura World gaat over creëren van herinneringen

Hoe worden herinneringen gemaakt? Die vraag staat centraal in een nieuwe reclamecampagne van PortAventura World. Het Spaanse pretparkresort lanceerde vandaag een reclamespot in het Spaans, Engels en Frans. Daarin wordt de toeristische bestemming in Salou gepromoot als een plek om herinneringen te creëren.



In het filmpje van 49 seconden zijn dromerige beelden te zien van personen die bijzondere dingen beleven in de parken en hotels van PortAventura. "Hoe kun je ervoor zorgen dat je iets nooit meer zult vergeten?", vraagt een voice-over. "Misschien is het toeval. Misschien ook niet." De bijbehorende slogan luidt "Made to Remember".

"In ons resort laten we niets aan het toeval over", laat PortAventura World weten in een toelichting op de campagne. "Over alles is zo nagedacht dat je de opgedane ervaringen nooit meer zult vergeten. Je zult de emoties keer op keer opnieuw in je hoofd beleven, waardoor je zo zal glimlachen dat het onmogelijk is om te verbergen dat je iets ongelofelijks hebt meegemaakt."