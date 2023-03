Disneyland Paris

Disneyland Paris experimenteert met genderneutrale toiletten

In Disneyland Paris wordt de komende tijd gebruikgemaakt van genderneutrale toiletten. Bezoekers van het Disneyland Park treffen in themagebied Discoveryland een toiletblok aan met drie verschillende ruimtes: voor mannen, voor vrouwen en voor iedereen. Het gaat om een experiment.



De genderneutrale toiletten zijn momenteel te vinden naast rondrit Autopia, tegenover raketjesmolen Orbitron. Daar was al sprake van drie verschillende blokken: voorheen waren er twee verschillende locaties voor vrouwen. Eén daarvan is nu getransformeerd tot een genderneutrale plek, inclusief bijbehorende bebording.

Op de bordjes staan drie verschillende symbolen: van een man, een vrouw en een combinatie daarvan. "Gender neutral restroom", luidt de Engelstalige tekst eronder.



Overdreven

Het initiatief zorgt op social media voor gemengde reacties. Veel Disney-fans vinden het te prijzen dat Disneyland Paris met de tijd meegaat en rekening houdt met personen die zich niet identificeren als man of vrouw. Er zijn ook een hoop mensen die klagen dat ze de aanpassing zeer onnodig en overdreven vinden.



Het is niet voor het eerst dat Disneyland genderneutrale wc's invoert. Dezelfde bordjes doken in juni vorig jaar al op tijdens Disneyland Paris Pride, een feestavond voor de lgbt+-gemeenschap in het Walt Disney Studios Park Toen werd de wijziging direct na het evenement teruggedraaid.



Beste vrienden

Diversiteit en inclusiviteit worden alsmaar belangrijk in Disneyland. Aankondigingen met de tekst "dames en heren, jongens en meisjes" zijn inmiddels vervangen door "beste vrienden", om niemand tegen de borst te stuiten. In de attractie The Twilight Zone Tower of Terror maakte de zin "dames en heren" onlangs plaats voor "beste gasten".