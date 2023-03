Attractiepark Toverland

Nieuwe blikvanger in Toverland: 22 meter hoge pilaar

In Toverland is de bouw van de tientallen meters hoge parachutetoren Dragonwatch nu echt begonnen. De afgelopen maanden werd al gewerkt aan de fundering en de toekomstige wachtrij. Vandaag arriveerde een 22 meter hoge pilaar, die het hart van de attractie zal vormen. Daarmee heeft het Limburgse themapark er een eyecatcher bij.



Dragonwatch wordt een parachute tower van fabrikant Intamin. Bezoekers kunnen straks plaatsnemen in één van de zes gondels, met elk twee bankjes van drie zitplaatsen. Tijdens de rit, die ongeveer anderhalve minuut gaat duren, worden de gondels omhoog getakeld en weer losgelaten met een valsnelheid van 19 kilometer per uur.

De maximale hoogte van de bakjes zal 17 meter bedragen. In totaal wordt de constructie, inclusief decoraties, ongeveer 40 meter hoog. Toverland benadrukt dat de kale bruine paal niet zichtbaar blijft. "Hieromheen zal nog een volledig gethematiseerd omhulsel verschijnen", geeft een woordvoerder aan.



Toevoegingen

Dragonwatch gaat komende zomer open, samen met verschillende andere toevoegingen in themagebied Avalon: vliegtuigmolen Pixarus, kindercarrousel Jumping Juna, rondrit Garden Tour, waterspeeltuin Sparky's Splash Dock, peuterspeelplek Little Dragons en interactief straatje Waterdwarf Alley.