Efteling

Efteling-effect na jaren gerepareerd: vallende boom in 4D-bioscoop Fabula werkt weer

De Efteling heeft een opvallend effect eindelijk in ere hersteld. In de filmzaal van 4D-bioscoop Fabula hoort tijdens de film een groot decorelement in de vorm van een boom naar beneden te komen. Na de opening van Fabula in december 2019 werkte het effect heel even.



Al snel daarna ging het bewegende onderdeel defect. Nu, jaren later, is de neerdalende boom alsnog onverwachts gefikst. Als in de Fabula-film een boom op de toeschouwers lijkt te vallen, zakt het decorstuk aan het plafond ook naar beneden. Het zorgt voor een extra verrassingselement voor het publiek.

De vallende boom was sinds 2002 al onderdeel van PandaDroom, de voorganger van Fabula. Enkele jaren geleden heeft de originele WNF-film over natuurbescherming plaatsgemaakt voor een fabel over een beer en een eekhoorn. Zandkabouter Klaas Vaak leert de ongemanierde beer om rekening te houden met andere diersoorten.