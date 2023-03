Europa-Park

Europa-Park voegt kindershow toe aan waterpark Rulantica

Europa-Park zet voortaan ook live-entertainment in om bezoekers van waterpark Rulantica te vermaken. In het grote zwemparadijs is tegenwoordig dagelijks een poppenvoorstelling voor kinderen te zien. De productie wordt Snorri's Marionetten Show genoemd.



Speciaal voor de act is bij het golfslagbad van Rulantica een podium neergezet, bestaand uit een verhoging, een achterwand en enkele rekwisieten. Naast de paarse inktvis Snorri, de mascotte van Rulantica, spelen verschillende andere personages een rol. Ze zijn uitgevoerd als marionetten.

Voorlopig wordt Snorri's Marionetten Show elke dag vertoond om 13.00, 15.00 en 17.00 uur. Europa-Park is tussen half januari en eind maart gesloten voor publiek, maar Rulantica blijft in principe het hele jaar door geopend. Vorige maand werd de nieuwe raceglijbaan Vikingløp in gebruik genomen.