Disneyland Paris

Video: Nederlander plakt Disneyland Paris vol met Ajax-stickers

Een Nederlander heeft zich deze maand misdragen tijdens een bezoek aan Disneyland Paris. Jochem van der Giessen uit Spijkenisse besloot het Disney-resort vol te plakken met stickers van de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Zijn vriendin Michelle Braemer filmde de brutale acties en plaatste het eindresultaat trots op haar openbare TikTok-account @xmiich_x.



De twee filmpjes stonden al ruim een week online. Na kritiek van Disney-fans zijn ze vandaag verwijderd. "Zulke vandalen zouden onmiddellijk het park uitgezet moeten worden" schrijft fansite Pixiedust. Op YouTube kunnen de schaamteloze beelden nog wel bekeken worden.

De video's tonen hoe de vandaal stickers plakt op lampen, muren, pilaren, schuttingen, bankjes, wegwijzers en borden. Zo komen het kasteel van Doornroosje, meet-and-greet-locatie Meet Mickey Mouse, het piratenschip van Kapitein Haak en Marvel-themagebied Avengers Campus voorbij.



Villages Nature

Bij de wandelroute tussen de parkeerplaats en Disney Village liet Van der Giessen het plakken van een sticker aan zijn vriendin over. Het gezelschap uit Spijkenisse verbleef in het weekend van zaterdag 4 maart in vakantiepark Villages Nature. Daar werden ook meerdere stickers achtergelaten; in ieder geval in een kleedhokje van zwembad Aqualagon en op een wegwijzer.