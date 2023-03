Walibi Rhône-Alpes

Frans Walibi-pretpark bevestigt komst van spectaculaire hot racer-achtbaan

Het Franse attractiepark Walibi Rhône-Alpes, gelegen op een uurtje rijden van Lyon, presenteert in 2024 inderdaad een spectaculaire single-rail coaster. Dat bevestigt het management van het pretpark aan Looopings na het uitlekken van een bouwtekening. Walibi Rhône-Alpes bestelde een achtbaan van het type hot racer, gebouwd door fabrikant Intamin.



Afgelopen weekend verscheen een bouwplan voor het project. Een woordvoerster benadrukt dat dit niet om een definitief ontwerp gaat. "Dit is een intern document dat niet de uiteindelijke situatie laat zien", legt ze uit. "Wat we wel kunnen bevestigen, is dat in 2024 een hot racer-attractie opengaat."

De voorlichtster belooft dat aanvullende informatie over de noviteit binnenkort gedeeld wordt met het publiek. Walibi Rhône-Alpes heeft in ieder geval een Europese primeur te pakken. Er bestaat tot nu toe nog maar één hot racer. Die opende in 2021 in Sydney's Luna Park, gelegen in Australië.



Lanceringen

Een hot racer wordt gekenmerkt door een rail bestaand uit één spoor. Bezoekers zitten achter elkaar in smalle treinen. Het concept lijkt op de single-rail coasters van de Amerikaanse leverancier Rocky Mountain Construction. Daarvan opent zusterpark Walibi Holland een dubbel exemplaar in 2025. De versie van Intamin maakt echter gebruik van lanceringen in plaats van een klassieke kettinglift.