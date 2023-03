Efteling: Danse Macabre

Efteling wekt verbazing en woede met NFT-project: 'Kers op de taart van jaren wanbeleid'

De Efteling wordt bedolven onder kritiek vanwege de beslissing om een digitale versie van het Spookslot alleen voor medewerkers toegankelijk te maken. Dat zij hun digitale sleutel voor cryptovaluta zoals bitcoin kunnen verhandelen op een NFT-marktplaats, zorgt eveneens voor verbazing en woede op social media. Veel Efteling-liefhebbers vermoeden én hopen dat het om een 1 aprilgrap gaat, maar dat is het niet.



Afgelopen dinsdag kondigde de Efteling aan dat het verdwenen Spookslot binnenkort opnieuw tot leven komt in de metaverse, een virtuele omgeving. Een Efteling-woordvoerder schrijft op zijn openbare LinkedIn-pagina dat hij vooraf niet kon inschatten hoe het publiek zou reageren. "Meestal weet je van tevoren bij een communicatiemoment wat ongeveer de reactie wordt van de verschillende doelgroepen", zegt hij. Dit keer "was dat anders".

Inmiddels is de storm gaan liggen en kan de balans worden opgemaakt: nagenoeg alle reacties zijn negatief. Efteling-fanaten zijn blij dat het Spookslot op deze manier bewaard blijft, maar toch overheerst online het ongenoegen. Wie door de commentaren op Facebook, YouTube en Twitter scrolt, treft bijna alleen teleurgestelde fans aan.



Vervuilend

"Oef, jullie slaan hier toch echt de plank mis", meldt Jesper den Uil bijvoorbeeld op Twitter. "Het Spookslot vereeuwigen in de metaverse, prima. Maar dan een vervuilende NFT alleen uitreiken aan medewerkers..." Job van Tol snapt niet waarom de Efteling dit project, bedoeld voor het personeel, zo in de openbaarheid brengt. "Als iets alleen voor medewerkers is, dan kun je het gewoon in de nieuwsbrief zetten. Ik heb nu gelezen over iets waar ik geen gebruik van kan maken."



Ene Kay is ook niet onder de indruk. "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie plaatste net de domste bedrijfstweet van heel het land?" Jaap van Wijk gelooft er nog steeds niets van. "Het is een 1 aprilgrap hoor, ook al beweert Efteling van niet." Tim van Dijkhuizen: "Jullie vorige 1 aprilgrappen waren leuker en beter getimed." Tim van Oijen: "Dit kan toch niets anders dan een 1 aprilgrap zijn? Toch...?" Willem van Dijk citeert Efteling-grondlegger Anton Pieck. "Iemand die zich gedwongen aanpast bij de geest van de tijd, die vermoordt zijn persoonlijkheid."



Nachtmerrie

Het milieuonvriendelijke imago van NFT's stuit veel Efteling-volgers tegen de borst. "Dit maak je niet goed met een paar zonnepanelen op de parkeerplaats", vreest Pim Duijmelinck. Aeron laat weten "heel erg teleurgesteld" te zijn. "Terwijl jullie zo hard bezig zijn in het park om milieuvriendelijker te zijn, gaan jullie wel het lekke bootje in van NFT's, wat slecht is voor het milieu. Jullie zijn beter dan dit, Efteling." Job Polak: "Geef je personeel gewoon meer salaris in plaats van het milieu te verneuken en geld uit te geven aan shit die niemand leuk vindt." Ryan Barrett wil het geld van een reeds geboekte hotelovernachting terug. "Deze onzin ga ik niet steunen." Cis Donkers: "In welke nachtmerrie ben ik terechtgekomen?"







Mart Luca stelt voor om verantwoordelijk directielid Koen Sanders, verantwoordelijk voor product, markt en imago, te vervangen. "Als hij investeren in NFT's en metaverse een goed idee vindt, is-ie niet echt bepaald goed in z'n baan." Karel Steutelings: "Soms maak ik me toch zorgen over jullie. Zo wereldvreemd dit. Hiermee maken jullie geen goede beurt." Kim: "Hadden jullie nou echt verwacht dat deze smerige actie positief ontvangen zou worden?" Jim Vorwald: "Efteling duikt in de NFT-markt en ik moet daar een beetje van huilen."



Enorme misstap

Een greep uit andere berichten op Twitter: "Daar gaat al m'n respect voor de Efteling", "Efteling, schaam je diep", "Dit is een enorme misstap", "Wie dacht dat dit een goed idee was?", "Dit in mijn ogen de slechtste manier waarop dit kan gedaan worden", "Hoe vinden jullie zelf dat het gaat?", "Dit is zo beschamend", "Grootste onzin ooit", "Ze zijn weer lekker dom bezig", "Ranzig", "Tijd om m'n abonnement op te zeggen" en "Dit is toch wel de kers op de taart van jaren wanbeleid".



Op Facebook is het sentiment net zo negatief. "Dus als ik het goed begrijp mogen trouwe Efteling-bezoekers en -fans van het eerste uur het Spookslot van buiten bekijken", aldus Frans van Erve. "Een soort View-Master-plaatje zoals ik dat van mijn jeugd ken. Dan kan ik net zo goed mijn fotoalbum erbij pakken." Hij noemt het "echt een gemiste kans". "Hier is duidelijk niet vanuit de klant gedacht."



Tweedracht

Frans van Beek vindt ook dat het digitale Spookslot voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, zonder NFT. "Waarom weer die tweedracht zaaien? Dat hoort niet bij een Efteling, dit is weer zo jammer." Ronny van den Boogaard stelt voor om dit soort mededelingen voor personeel voortaan alleen intern te delen. "Nog nooit zo'n rare melding van de Efteling gezien. Roept alleen maar dit soort reacties op, toch?" Mick Sprenger kan straks niet griezelen in het virtuele Spookslot, maar hij is toch geschrokken. "NFT's en metaverse is het enige angstaanjagende hieraan."







En hoe zijn de reacties onder de YouTube-video over het concept? Niet veel beter. "Fantastisch dat het bewaard is, zou bijna cultureel erfgoed zijn, maar wat ontzettend belachelijk dat het met NFT's werkt", oordeelt Dana Alink. Nicole Jochems: "Wat heb je eraan om er omheen te kunnen lopen en er niet binnen te kunnen?" Steven: "Dit is echt je fans blij maken met een dode mus!"



Nutteloze cryptozooi

De YouTube-beelden leverden zelfs meer dislikes dan likes op: bijna 1400 keer werd op het duimpje naar beneden gedrukt. Veel kijkers snappen er niet van dat de Efteling hier zo mee uitpakt. "Wat is het nut van deze video, om alle mensen die er niet kunnen werken teleur te stellen?", vraagt iemand zich af. Jurgen Kwisthout: "Waarom een drie minuten durende video als het alleen voor medewerkers is?" Bart van Drongelen: "Ah, zelfs de Efteling valt ten prooi aan nutteloze cryptozooi."



Een nieuw initiatief van de Efteling heeft zelden op zo veel negatieve reacties kunnen rekenen. De Efteling-voorlichter die verantwoordelijk is voor het project, blijft erbij dat hij de massale onvrede niet zag aankomen. Ondanks alle kritiek staat hij nog steeds achter de manier van communiceren. "Ik ben vooral enorm blij dat we dit aangedurfd hebben samen", staat in zijn verklaring op LinkedIn.



Lef

Maar waarom was het precies een goed idee? "Het antwoord heb ik inmiddels wel gevonden. Ons doel is de Efteling elke dag beter te maken en nog mooier door te geven dan ze al is. Met lef en op onze eigen wijze!" Hoe de Efteling beter en mooier wordt door fans uit te sluiten en medewerkers te laten handelen met bitcoin, wordt niet uitgelegd.