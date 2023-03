Attractiepark Toverland

Muziekfestival Toverland Live keert niet terug in 2023

Toverland organiseert dit jaar geen muziekfestival. In het voorjaar van 2022 vond de eerste editie van Toverland Live plaats, met optredens van onder meer Kris Kross Amsterdam, Maan de Steenwinkel en Rolf Sanchez. Hoewel het management van het Limburgse attractiepark tevreden was over de drukbezochte feestavond, komt er vooralsnog geen vervolg.



Dat heeft volgens een woordvoerder te maken met de volle agenda van Toverland. Men is druk met de bouw van meerdere nieuwe attracties in themagebied Avalon, die in de zomer af moeten zijn. Vorig jaar werd bekend dat achter de schermen ook een plan klaarligt voor de komst van een permanent vakantieresort.

Bovendien staan er voor aankomend seizoen al meerdere grote evenementen op de planning, waaronder YouTube- en TikTok-dag YoutubersxToverland op zondag 25 juni en de Magic Member Night voor abonnementhouders op vrijdag 7 juli.



Goed gevoel

De voorlichter benadrukt dat Toverland Live nog niet afgeschreven is: wellicht zien we het concept in 2024 of later wel terug. "We kijken nog steeds met een goed gevoel terug op de eerste editie in 2022, dus het is zeker mogelijk dat het evenement op een later moment terugkeert."