Wunderland Kalkar

Nieuwe eigenaar heeft grootse plannen: Wunderland Kalkar moet themapark worden

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar staat aan de vooravond van een grootschalige transformatie. Dat beweert Marten Foppen van de nieuwe eigenaar DeFabrique Holding. Het attractiepark in deelstaat Noordrijn-Westfalen werd afgelopen zomer overgenomen door het Nederlandse bedrijf, gespecialiseerd in evenementenlocaties. Het is de bedoeling om de komende jaren fors te investeren.



DeFabrique wil het huidige pretpark stap voor stap omtoveren tot een volwaardig themapark, met twee keer zo veel bezoekers als nu het geval is. Mascotte Kernie moet een belangrijkere rol gaan spelen. "We willen graag een themapark ontwikkelen rond het personage Kernie", vertelt Foppen in gesprek met de regionale krant Neue Ruhr Zeitung.

Het figuurtje, een oranje mannetje met een blauwe tuinbroek en een blauwe pet, werd geïntroduceerd in 2000. Twee jaar later verscheen zijn vrouw Kerna ten tonele. "Kernie heeft een eigen verhaal nodig", aldus Foppen. En daar blijft het niet bij. "Elke attractie moet een eigen verhaal hebben." Daar moeten de vormgeving en de marketing vervolgens op aangepast worden.



Halloween

Daarnaast wil Wunderland Kalkar dit jaar meer inspelen op de populariteit van Halloween. Met een nieuw horror-evenement voor volwassenen, dat zich uitstrekt over vijf weken, gaat men de concurrentie aan met bijvoorbeeld Walibi Holland en Movie Park Germany. "Na 18.00 uur wordt het echt eng", zegt Foppen. Hij benadrukt dat het terrein genoeg geschikte locaties heeft voor griezelbelevingen. "Wunderland is de juiste plek voor dit soort evenementen."



Verder worden voorbereidingen getroffen voor een groot lichtfestival in december, januari en februari, in samenwerking met een extern bureau. De algemeen directeur van DeFabrique belooft ook grotere investeringen. De eerste fase van de aangekondigde make-over moet in 2024 gepaard gaan met een prominente toevoeging. Details ontbreken nog.



45 procent

Verwacht wordt dat het bezoekersaantal op termijn kan stijgen van 200.000 - het niveau van vóór de coronacrisis - tot 300.000 of zelfs 400.000 gasten per jaar. Op dit moment komt 45 procent van de bezoekers uit Nederland en 55 procent uit Duitsland. Het vinden van voldoende personeelsleden is nog steeds een uitdaging.



Hoeveel DeFabrique precies van plan is om de komende jaren te investeren in Kalkar, wil Foppen niet zeggen. Het bestaande all-inclusive-concept blijft bestaan: dagtickets zijn inclusief friet, ijs en frisdrank. Wel wil de nieuwe eigenaar af van extreme kortingsacties.