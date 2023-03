Kongeparken

Nederlander ontwerpt eerste disk'o coaster van Noorwegen

Een attractiepark in Noorwegen voegt dit jaar een disk'o coaster toe, een tollende schijf die heen en weer slingert over een golvende rail. Pretpark Kongeparken heeft daarmee een landelijke primeur, want het attractietype komt in de rest van Noorwegen nog niet voor. Voor het ontwerp is een Nederlander verantwoordelijk.



Eerder werkte het park samen met Vlaming Eric Daman, tevens de hoofdontwerper van het Duitse Phantasialand. Hij overleed in april vorig jaar. Voor het nieuwe project werd illustrator Vincent Keuchen ingeschakeld. De Nederlander was al een tijdje werkzaam voor Kongeparken. Hij deed eerder verschillende kleinere ontwerpklusjes. Ook tekende hij de huidige parkplattegrond.

Kongeparken had voor de disk'o coaster al een locatie en een thema - iets met rotsen - op het oog. Keuchen werkt dat concept verder uit. Hij liet zich inspireren door wat voorganger Daman had achtergelaten. "Vanaf de herfst van 2022 ben ik bezig geweest met tekeningen voor de wachtrij, de uitstraling van het gebied en de aankleding van de attractie."



Aardverschuiving

Daarnaast bedacht hij een verhaal en een logo. De attractie heet Raset. "Er heeft zich een grote aardverschuiving voorgedaan in de bergen", laat Kongeparken weten. "Gasten betreden een mijn vol instabiele stenen, waar ze plaatsnemen op een steen die op de mijnrail is gevallen." De grote schijf telt 24 naar buiten gekeerde zitplaatsen. Er wordt zo'n 3 miljoen euro in geïnvesteerd.



Tekeningen zijn er nog niet. Wel is er een promotieafbeelding beschikbaar, gemaakt door het Londense bureau LMC. Disk'o coasters, gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf Zamperla, halen een topsnelheid van 70 kilometer per uur. Vergelijkbare attracties staan bijvoorbeeld in Plopsaland De Panne, Movie Park Germany en Parc Astérix.