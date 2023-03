Walibi Belgium

Nieuwe attractie in Walibi Belgium gaat Silverton heten

De naam van de nieuwe attractie in Walibi Belgium staat vast. Het pretpark nabij Brussel kondigde vorige week aan dat fans mochten beslissen hoe de toevoeging zou gaan heten: Silverton of Zephyr. In eerste instantie ging Zephyr aan kop in de online wedstrijd, maar uiteindelijk wist Silverton de meeste stemmen te bemachtigen.



In totaal is er 736 keer gestemd. Silverton kreeg 55 procent van de stemmen, Zephyr wist 45 procent van het publiek te bekoren. Daarom gaat de attractie Silverton heten, de naam van een stadje in de Amerikaanse staat Colorado. "Wat een talrijke stemmen!", meldt Walibi op social media.

Men toont ook een nieuw ontwerp van de carrousel met rondzwierende stoommachines. De afbeelding verraadt iets meer over het achterliggende verhaal: we zien een koets en een gebouwtje met de titel Blackwater Company, waar ene Dr. Strauss gevestigd is. Hij is gespecialiseerd in "elixers & uitvindingen".



Buizen

In de omgeving zijn verschillende buizen en andere steampunk-elementen zichtbaar. De molen lijkt aangedreven te worden door de elixers van de dokter. Silverton, gebouwd door de Italiaanse firma Technical Park, komt in het westerngebied van het park te staan. De opening vindt komende zomer plaats.