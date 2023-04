Disneyland Paris

Emotioneel vertrek van operationeel directeur Disneyland Paris

De operationeel directeur van Disneyland Paris heeft vandaag op emotionele wijze afscheid genomen. Na 27 jaar bij The Walt Disney Company, waarvan negen jaar in zijn huidige functie, geeft Daniel Delcourt de fakkel door. Ter gelegenheid van zijn vertrek werd het directielid vandaag in het zonnetje gezet in themagebied Main Street U.S.A.



Daar zorgden collega's voor een erehaag. Algemeen directrice Natacha Rafalski onthulde een speciale ruit die in het themadeel geplaatst zal worden. Voortaan wordt Delcourt vermeld als de eigenaar van de fictieve fietsenwinkel Kitty Hawk Bicycle Shop, waar men zogenaamd "Main Street Bicycle Tours" aanbiedt.

Daaronder staat de begeleidende tekst "Premium Quality, Flawless Operation, Fun for the Entire Family". De slogan luidt "Grasp Life by the Handlebars!". Kitty Hawk bevindt zich aan de rand van het plein Town Square, tegenover de ingang van de Discovery Arcade.



Restaurant

"Hij heeft voor zo veel mensen een groot verschil gemaakt", zei Rafalski bij het afscheidsmoment. "En hij heeft oprecht inspirerend leiderschap getoond dat we voor altijd zullen koesteren." Delcourt, geboren in België, begon in 1996 in het restaurant van hotel Disney Sequoia Lodge. Al snel groeide hij uit tot operationeel manager.



Van 2002 tot 2007 hield hij zich bezig met de entertainmentafdeling. Daarna nam hij de hotels onder zijn hoede. Tussen 2012 en 2014 maakte de Belg een uitstapje naar het Amerikaanse Disneyland Resort in Californië, waar hij verantwoordelijk werd voor drie hotels en uitgaansgebied Downtown Disney. Toen hem in juni 2014 de functie van operationeel directeur in Parijs werd aangeboden, keerde hij terug naar Europa.



Tokyo Disney Resort

Nu wordt Daniel Delcourt opgevolgd door Christophe Murphy. Hij werkte acht jaar in verschillende managementfuncties voor Disneyland Paris, tot hij in 2021 operationeel directeur werd van Walt Disney Attractions Japan. Dat bedrijf regelt de operationele zaken in Tokyo Disney Resort, namens The Walt Disney Company.