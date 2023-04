Efteling

Verschillende foutjes verbeterd bij Efteling-tentoonstelling in Noordbrabants Museum

Het Noordbrabants Museum heeft meerdere foutjes verbeterd bij Efteling: De Tentoonstelling. De tijdelijke expositie over de zeventigjarige geschiedenis van het beroemde attractiepark is sinds begin maart te zien. Hoewel de tentoonstelling werd opgezet in samenwerking met de Efteling zelf, troffen Efteling-fans de afgelopen weken enkele onjuistheden aan.



Een deel ervan is nu gecorrigeerd. Het gaat in totaal om tien aanpassingen, bevestigt conservator Joris Westerink aan Looopings. Zo klopten teksten over Droomvlucht-elfjes, de buste van baron Gustave Hooghmoed, de ontwerper van Vogel Rok, Carnaval Festival-mascotte Jokie en de Bob niet helemaal.

Ook bijschriften over een oude parkfolder, een notariële akte en een tijdlijn zijn verbeterd, mede naar aanleiding van tips van de mensen achter de onafhankelijke Efteling-encyclopedie Eftepedia. Op een muur met nieuwsberichten over de Efteling waren meerdere artikelen verkeerd opgemaakt. Bovendien was Looopings met twee in plaats van drie o's geschreven.



Buitensporig

Niet alle aangetroffen fouten zijn echter doorgevoerd. "Soms was een correctie niet nodig of zo minimaal dat we besloten hebben het te laten voor wat het is", zegt Westerink. "Helemaal als de kosten buitensporig zouden zijn, in het geval van gekleurde labels of snijletters."



Het Eftepedia-team ontdekte bijvoorbeeld eveneens twijfelachtige of foutieve data en jaartallen bij tekeningen van Holle Bolle Gijs, de Sprookjesboom en Symbolica. Ook het genoemde jaartal bij oude mascottepakken van Pardoes en Pardijn is onjuist: daar staat "circa 1990", terwijl deze kostuums eind jaren negentig werden geïntroduceerd.