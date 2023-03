Heide Park Resort

Vlaamse achtbaanfan (47) neemt tatoeage van wing coaster

Een 47-jarige vrouw uit België draagt haar liefde voor wing coasters voortaan altijd bij zich. Karla Buysse is gek op het bijzondere achtbaantype, dat gekenmerkt wordt door zitplaatsen naast de baan. Daarom besloot de superfan een tatoeage te nemen van de trein van een wing coaster.



De tattoo is vormgegeven als een embleem met twee grote vleugels en een bovenaanzicht van een achtbaanspoor. Op de rail staat een trein bestaand uit zes karretjes. Buysse, woonachtig in de plaats Schelle, was verkocht toen ze in 2020 de wing coaster Flug der Dämonen in het Duitse pretpark Heide Park uitprobeerde.

"Het gevoel van vrijheid dat ik tijdens deze rit ervoer, was onvergelijkbaar met alle andere reeds bereden achtbanen", vertelt Buysse aan Looopings. "Het voelde als een eer om mee te kunnen vliegen op de vleugels van deze duivel." Ook "de combinatie van technologie en esthetiek" spreekt de vrouw aan.



Fenix

Nu heeft Flug der Dämonen een permanente plek op haar rechterbeen. Andere wing coasters die ze tot nu toe probeerde zijn Fenix in Toverland en The Swarm in het Britse Thorpe Park. "Ik hecht veel waarde aan het verhaal dat verteld wordt in combinatie met het gevoel dat je krijgt in de rollercoaster. Een goede achtbaan speelt in op de emotie en de fantasie. Dat maakt het verschil tussen een gewoon achtbaanritje en een niet te evenaren episch avontuur."



Wing coasters worden gefabriceerd door het Zwitserse bedrijf Bolliger & Mabillard. Het is de droom van de Vlaamse achtbaanfanaat om de attractie GateKeeper in het Amerikaanse pretpark Cedar Point te kunnen berijden, volgens haar de ultieme wing coaster. "Een coaster die vakmanschap uitstraalt en een streling is voor het oog."