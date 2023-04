Attractiepark Toverland

Foto's: decor van nieuwe zomershow Toverland is af

In Toverland gaat morgen een nieuwe show in première: Aqua Bellatores. De openluchtvoorstelling in entreegebied Port Laguna is tot en met zondag 27 augustus dagelijks te zien. Inmiddels is het gedetailleerde decor - gemaakt door de firma Create uit Beek en Donk - helemaal af.



Dat werd opgetrokken in dezelfde stijl als het omliggende havenstadje, met kleurrijke mediterrane gevels. Het verhaal van Aqua Bellatores gaat over zeerovers die de macht weten te grijpen tijdens het jaarlijkse zomerfeest in Port Laguna.

Op het toneel staat een metershoog standbeeld. Daarboven hangt een vaandel met een grote toverstaf erop. Eén van de gebouwtjes kreeg de naam Café De Beschonken Parel. Verder is er een kiosk met de naam De Lékkerbek.



Watervallen

De productie draait om watereffecten: in het decor zijn 32 watervallen en zeventien fonteinen verwerkt. Verder wordt gebruikgemaakt van een vloedgolf van maar liefst 10.000 liter water. Een nieuw Toverland-personage ontpopt zich in de show als de redder in nood: octopus Joey houdt zich schuil in de waterput op het podium.