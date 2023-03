Walibi Rhône-Alpes

Bouwtekening van nieuwe achtbaan Walibi Rhône-Alpes uitgelekt

Een uitgelekte bouwtekening onthult plannen voor een nieuwe rollercoaster in het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes. Het attractiepark maakte eerder al bekend in 2024 een nieuwe achtbaan van fabrikant Intamin te willen openen, als onderdeel van een tweede fase voor het vorig jaar geopende thema Exotic Island.



Het document verscheen dit weekend op een Instagram-account van een Fransman. "Misschien maakt dit mensen gelukkig", schreef hij erbij. "Ik ben een stoute jongen." Al snel na de publicatie werd de afbeelding weer verwijderd.

Dankzij de tekening weten we waar de attractie komt te liggen en wat de lay-out zal zijn. Naar verluidt bestelde de Franse Walibi-vestiging een spectaculaire single-rail coaster: een achtbaan met één spoor in plaats van twee. Daar werd al naar gehint op een eerder verschenen ontwerp.



Walibi Holland

Intamin noemt het concept hot racer. Passagiers zitten in smalle treinen met individuele zitplaatsen, achter elkaar. Een eerste exemplaar van het achtbaantype opende in 2021 in Australië. Zusterpark Walibi Holland wil in 2025 een vergelijkbare coaster openen, maar dan afkomstig van een andere leverancier. De Nederlanders gaan in zee met de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction.



De tekening toont dat de nieuwe attractie wordt gebouwd naast de bestaande kinderachtbaan La Coccinelle en halloweenspookhuis Alcatraz. In het verleden was hier Aqualibi te vinden, een waterpark in de openlucht. In 2022 opende even verderop al de interactieve waterattractie Tiki Academy.



Jet skis

Tegelijk met de komst van de coaster wil Walibi een kleinschalige familieattractie van het Duitse bedrijf Zierer openen. Het gaat om een interactieve jet skis-molen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Waverider in Speelland Beekse Bergen, Mega Mindy Jetski in Plopsaland De Panne en Pier Patrol Jet-Ski in Movie Park Germany.