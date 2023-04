Bobbejaanland

Foto's: op deze plekken kom je het nieuwe logo van Bobbejaanland tegen

Bobbejaanland heeft afgelopen winter verschillende delen van het park opgefrist. In januari werd een nieuwe huisstijl geïntroduceerd, met een veelbesproken nieuw logo. Die nieuwe stijl is al op meerdere plekken in het Vlaamse pretpark doorgevoerd, waaronder op digitale schermen, folders en posters. Ook zijn al heel wat informatieborden vervangen.



Zo kregen alle attracties een nieuw bord. Daarop wordt nu ook het themagebied vermeld waar de attractie bij hoort. Bobbejaanland is tegenwoordig verdeeld in zeven verschillende zones: Welkomstplein, Wondergarden, Land of Legends, Adventure Valley, Desperado City, Kinderland en Mystery Bay. Elk gedeelte heeft een eigen symbool.

Ook klapborden, bijvoorbeeld met reclame voor voorrangssysteem Speedy Pass of informatie over een technische storing, werden voorzien van een nieuw uiterlijk. Wat verder opvalt, is dat meerdere versies van het logo door elkaar worden gebruikt.



Cowboyhoed

De meest prominente variant bestaat uit de naam van het park met een achtbaan in de vorm van een cowboyhoed, tegen een gele achtergrond. In het park treffen bezoekers regelmatig een alternatief aan, vormgegeven als een cowboyhoed met de letter B erin. Op sommige borden wordt de omlijning van de cowboyhoed eveneens gebruikt in de vormgeving.



Toch zijn de vorige Bobbejaanland-logo's nog niet van het toneel verdwenen. Die staan bijvoorbeeld nog op personeelskleding, voertuigen van attracties en de hoofdingang. Verder wordt het originele Bobbejaanland-beeldmerk uit de tijd van oprichter Bobbejaan Schoepen ook nog volop gebruikt, als een knipoog naar het verleden.