Bobbejaanland vernieuwt Candy Shop: langste snoepmuur van de Benelux

In Bobbejaanland is vanaf dit jaar de langste snoepmuur van de Benelux te vinden. De Candy Shop, gelegen aan het entreeplein van het Vlaamse attractiepark, werd afgelopen winter uitgebreid en gerenoveerd. Er kwam een ruimte van 35 vierkante meter bij.



Tegelijkertijd is het interieur van de winkel aangepakt. Men installeerde een enorme decoratieve snoepboom, die het plafond bedekt. Een andere blikvanger is de recordbrekende snoepmuur. Bezoekers kunnen daar zelf tientallen verschillende soorten snoep scheppen.

Het assortiment bestaat verder uit klassieke zoetigheden - zoals lolly's en M&M's - en obscuurdere snoepproducten uit het buitenland. Bobbejaanland is sinds begin april weer open voor publiek.