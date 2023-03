Bobbejaanland

Bobbejaanland wordt opgedeeld in zeven themagebieden

Bobbejaanland transformeert langzaam maar zeker van een pretpark in een themapark. Vanaf 2023 is 't plezantste land in Lichtaart opgedeeld in zeven afzonderlijke themazones. Het gaat om de gebieden Welkomstplein, Wondergarden, Land of Legends, Adventure Valley, Desperado City, Kinderland en Mystery Bay.



Daarvoor werd het Belgische park gedeeltelijk opnieuw ingedeeld. Welkomstplein is de nieuwe naam van het gedeelte bij de hoofdingang, met het Theater en de Monorail. Wondergarden werd vernoemd naar de gelijknamige speeltuin in het gebied. Ook de attracties Flying Orca, Kettingmolen, Convoy Trucks, Rode Baron, Locomotion en Koggemolen horen daar nu bij.

De Bootvaart wordt voortaan tot Land of Legends gerekend, samen met Typhoon, Naiads Waters, Sledge Hammer en Fury. Adventure Valley omvat Naga Bay, The Forbidden Caves, King Kong, het Reuzenrad, Banana Battle en Revolution. Laatstgenoemde achtbaan gaat draaien zonder virtual reality.



Music Hall

Cowboy Town en Mexico Plaza zijn samengevoegd tot Desperado City, met attracties als de Glijbaan, Big Bang, El Rio, Speedy Bob, Horse Pedalo, Pony Ride, Aztek Express en The Dreamcatcher. De Saloon en de bijhorende Music Hall ondergaan een renovatie, zodat ze weer gebruikt kunnen worden voor shows en evenementen. Kinderland bestaat nu niet meer alleen uit de bekende overdekte speelhal, maar ook uit het Labyrinth en Oki Doki.



Het nieuwste themagebied van Bobbejaanland draagt de titel Mystery Bay. Vanaf mei 2023 kunnen bezoekers hier de vernieuwde waterbaan Terra Magma uitproberen. Voor het gemak worden The El Paso Special, Bob Express en Wild Water Slide eveneens onder Mystery Bay geschaard, ook al is daar nog geen thematische samenhang. The El Paso Special staat op de nominatielijst om over een tijdje aangepakt te worden.



Gratis

Op de kaart heeft elk gebied een eigen symbool en kleurenpalet. In Wondergarden en Kinderland geldt een rookverbod. Nieuw is dat de parkplattegrond vanaf 2023 gratis wordt uitgedeeld aan bezoekers. In het verleden moesten gasten ervoor betalen. Verder investeerde Bobbejaanland deze winter in aangepaste attractieborden in de nieuwe huisstijl van het park, inclusief schermen met actuele wachttijden.