Ingrijpende werkzaamheden in Bobbejaanland: achter de schermen bij waterbaan Terra Magma

Bobbejaanland pakt de transformatie van de klassieke waterbaan Indiana River groots aan. De loods van de overdekte waterattractie werd de afgelopen maanden volledig gestript. Inmiddels is een begin gemaakt met het opbouwen van de nieuwe decors, te beginnen bij nieuwe houten wanden. De originele vaargeul blijft intact.



De attractie, die Terra Magma gaat heten, draait straks om een spannende vaartocht naar een mysterieuze vulkaan. Het concept werd ontwikkeld door KCC Entertainment Design. Veel decorelementen worden geleverd door Kabuki Brandmakers. Bobbejaanland werkte in het verleden al vaker met dat bedrijf samen voor halloweenspookhuizen.

Pretparkfans kregen dit weekend een blik achter de schermen bij de werkzaamheden. Op een muur zijn al schilderingen zichtbaar. Ook is er een hangende constructie vol fonkelende lampjes geïnstalleerd. Er moet de komende tijd nog veel gebeuren. Aan het exterieur is nog nauwelijks iets veranderd. Toch denkt Bobbejaanland dat de boomstambaan al in mei open kan.



Op afstand

Bijna alle decorstukken zijn op afstand gemaakt, zodat ze vanaf volgende week geplaatst kunnen worden. Bij de verbouwing wordt ook het besturingssysteem van de attractie vernieuwd. Indiana River is begin jaren negentig gebouwd door de firma Intamin. De originele fabrikant is niet ingeschakeld voor het vernieuwen van de techniek, maar men kijkt wel mee.