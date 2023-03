Leveranciers

Bekende attractiebouwer Dynamic Attractions in financiële problemen

De internationale attractiebouwer Dynamic Attractions is in zware financiële problemen geraakt. Het gerenommeerde bedrijf, gevestigd in Canada, leverde de afgelopen decennia veel attracties voor pretparken over de hele wereld. Zo werd Dynamic Attractions een vaste partner van bijvoorbeeld Disney en Universal. Ook in Europa staan enkele attracties van de bekende leverancier.



Eind februari werd duidelijk dat moederbedrijf Dynamic Technologies leningen van vele miljoenen euro's niet terug kan betalen. De firma is onder curatele gesteld. Onder de zogeheten Companies' Creditors Arrangement, een Canadese regeling, vroeg het bestuur van Dynamic deze week bescherming aan tegen schuldeisers. Inmiddels heeft rechtbank een toezichthouder aangesteld. Op donderdag 16 maart wordt de situatie opnieuw onder de loep genomen.

Voor medewerkers van Dynamic Attractions ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Op LinkedIn laat de fabrikant het volgende weten: "Vanwege ongunstige marktomstandigheden en de aanhoudende impact van de pandemie hebben we onlangs onze teams moeten inkrimpen. Als gevolg hiervan zijn enkele van onze zeer bekwame en ervaren personeelsleden nu beschikbaar voor andere opdrachten. Als je meer wilt weten over deze geweldige ingenieurs, ontwerpers, projectmanagers en artiesten, neem dan contact op."



Futuroscope

Dynamic Attractions is gespecialiseerd in het bouwen van darkrides, simulatoren en achtbanen met opzienbarende speciale effecten. In Europa was de firma verantwoordelijk voor twee attracties in het Franse pretpark Futuroscope: flying theater L'Extrodinaire Voyage (2016) en motion theater Chasseurs de Tornades (2022).



De fabrikant, opgericht in 1926, is sinds 1998 actief in de pretparkindustrie. Vergeleken met concurrenten als Brogent Technologies, Simworx en Holovis kreeg het bedrijf nooit echt voet aan de grond op het Europe continent. Daar staat tegenover dat Dynamic Attractions aan de lopende band werd ingehuurd voor sensationele projecten in de Verenigde Staten en Azië.



Universal Studios

Voorbeelden van klanten zijn Disneyland Resort, Walt Disney World, Universal Studios Hollywood, Universal Orlando Resort, Universal Studios Singapore, Universal Studios Japan, Tokyo Disney Resort, Lotte World, Warner Bros. World Abu Dhabi en Ferrari World Abu Dhabi.