Plopsaland De Panne

Plopsaland presenteert vakantiechalets in stijl van Samon, Bumba en K3

Plopsaland heeft goed nieuws voor fans van Samson & Marie, clown Bumba en meidengroep K3. Binnenkort is het mogelijk om te blijven slapen in vakantiechalets die in het teken staat van de populaire Studio 100-merken. Ze zijn vanaf komende maand te boeken in Plopsa Village, de camping naast attractiepark Plopsaland De Panne.



Vorig jaar werden daar al stacaravans met Kabouter Plop-thema in gebruik genomen, geïnspireerd op de bekende Melkherberg van de kindervriend. Daar komen nu dus drie thema's bij. "Altijd al willen overnachten in het circus van Bumba of wil je heerlijk wegdromen in de wereld van K3?", meldt Plopsa. "En wat dacht je van een heuse Samson & Marie-caravan?"

Alle thema-accommodaties zijn geschikt voor maximaal vier personen. De Plop-, Bumba- en K3-chalets bestaan uit een keuken, een woonkamer, een badkamer, een tweepersoonsbed en een stapelbed. In de Samon-caravan zijn alleen bedden te vinden. Gasten kunnen gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen van Plopsa Village.



Tenten

Het vakantiepark biedt ook standplaatsen voor caravans, campers of tenten. Over een tijdje moet Plopsa Village uitgebreid worden met tientallen vakantiehuizen. Daarvan is het openingsjaar al meermaals uitgesteld. Verder heeft Plopsaland sinds 2021 een eigen hotel met 117 kamers, grenzend aan waterpark Plopsaqua.



Het resort in De Panne wil met de toevoegingen "een belangrijke bestemming voor korte vakanties in eigen land" worden, vertelde directeur Steve Van den Kerkhof eerder. "Gezien het succes van het Plopsa Hotel is het een logische keuze dat we verder investeren in logeermogelijkheden voor onze gasten."