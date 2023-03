Plopsaland De Panne

Agressieve dief vraagt om milde straf omdat hij Plopsa-abonnement kwijtraakte

Een 38-jarige man uit Oostende is afgelopen zomer agressief geworden in Plopsaland toen hij betrapt werd op diefstal. Een medewerker zag dat de man een boek meenam zonder te betalen. Vervolgens ontstond een discussie waarbij het personeelslid geslagen werd. Aan de rechter vroeg de dief een milde straf, omdat hij al hard genoeg aangepakt zou zijn.



Het voorval vond plaats op 24 juli vorig jaar. In eerste instantie ontkende de man dat hij iets gestolen had. Toen hij begon te schelden en te slaan, werd de politie ingeschakeld. In een buggy trof men uiteindelijk nog voor 122 euro aan gestolen Plopsa-souvenirs aan.

De dader had een Plopsa-abonnement, maar vanwege de gebeurtenis werd de jaarkaart stopgezet. Zijn vrouw reageerde boos en zijn kinderen kunnen nu alleen nog met dagtickets naar het Vlaamse attractiepark. Bovendien moest het gezin het park verlaten na de aanhouding. Reden genoeg om geen harde straf uit te delen, aldus de advocaat van de man.



Strafblad

In de rechtszaal bleek dat de man al een behoorlijk strafblad heeft, met diefstallen, geweld, inbraken, drugsgebruik en brandstichting. Hij riskeerde een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 1200 euro. Uiteindelijk legde de rechter geen celstraf op, maar een werkstraf van 75 uur met een boete van 800 euro.