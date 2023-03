Phantasialand

Bekende Belgen klagen over attractie Phantasialand: 'Keiveel pijn aan mijn ballen'

Een attractie in Phantasialand heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij enkele Vlaamse beroemdheden. In de nieuwe realitysoap De Vermeires op tv-zender VTM was afgelopen weekend te zien hoe acteur Jacques Vermeire en zijn gezinsleden een bezoek brachten aan het Duitse pretpark. De aanwezige mannen hadden zichtbaar moeite met thrillride Talocan.



Talocan is een suspended top spin, bestaand uit een dubbele bank met 38 zitplaatsen. Tijdens de rit draait het gevaarte op hoge snelheid rond, met onheilspellende muziek op de achtergrond. Passagiers gaan meermaals over de kop. Toch was het niet misselijkheid die de heren parten speelde: ze klaagden over extreme pijn aan hun zaakje.

Jacques Vermeire (71) liet de attractie aan zich voorbijgaan, maar zoon Maxime Vermeire, (23), dochter Julie Vermeire (24) en haar vriend Laurins Dursin (27) stapten wel in. "Fuck!", schreeuwde Dursin terwijl hij door elkaar werd geschud. "Keiveel pijn aan mijn ballen", verzuchtte hij na afloop. "We kunnen geen kinderen meer krijgen."



Notenkraker

Vervolgens deed Dursin zijn verhaal aan vader Vermeire. "Ik heb geen ballen meer. Mijn ballen! We gingen overkop en ik voelde die alle twee gewoon: floep! En ze waren weg, terug mijn maag in." Zoon Vermeire: "Mijn rechterbal is verlamd wel. Ze noemen dat de notenkraker."



Eenmaal terug in België denkt Dursin er nog met afschuw aan terug als hij met zijn vriendin op de bank zit. "Iedere keer een klop in mijn ballen. Ik zweer het schat, dat was zo pijnlijk. Mijn eitjes zijn geklutst. Het was een eiersalade."



Overlast

De Vermeires sliepen in de aeronautencabines van Hotel Charles Lindbergh, het complex bij flying coaster F.L.Y. in themagebied Rookburgh. Dat zorgde ook voor heel wat ongemak toen bleek dat daar sprake is van kleine eenpersoonsbedden, die niet verplaatst kunnen worden. Ook maakten de bekende Belgen zich grote zorgen over overlast door de achtbaan, die langs de hotelkamers raast.



Tot overmaat van ramp bezocht het gezin Phantasialand tijdens kerstfestival Wintertraum, terwijl vader Jacques Vermeire een hekel heeft aan kerstsfeer en lampjes. Hij zet thuis niet eens een kerstboom op. De bewuste aflevering van De Vermeires - de vierde van het eerste seizoen - is terug te kijken via de gratis video-on-demand-service VTM GO.